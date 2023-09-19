ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 07:53
7700

В МО показали, как "Солнцепёки" жгут пытающихся форсировать Днепр украинских диверсантов

Минобороны: "Солнцепёки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся форсировать Днепр

Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. Они хотели закрепиться на островах для дальнейшей высадки на левый берег.

В Минобороны показали, как "Солнцепёки" жгут пытавшихся форсировать Днепр украинских диверсантов. Видео © Telegram / Zvezdanews

Однако разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". На видео — момент поражения противника и последующая объёмная детонация термобарических боеприпасов.

Минобороны отчиталось об уничтожении девяти боевых машин ВСУ в ДНР
Минобороны отчиталось об уничтожении девяти боевых машин ВСУ в ДНР

Ранее в Минобороны показали, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожает танк ВСУ на Херсонском направлении. Беспилотник был запущен по противнику десантниками ВС РФ.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar