В МО показали, как "Солнцепёки" жгут пытающихся форсировать Днепр украинских диверсантов
Минобороны: "Солнцепёки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся форсировать Днепр
Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. Они хотели закрепиться на островах для дальнейшей высадки на левый берег.
В Минобороны показали, как "Солнцепёки" жгут пытавшихся форсировать Днепр украинских диверсантов. Видео © Telegram / Zvezdanews
Однако разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". На видео — момент поражения противника и последующая объёмная детонация термобарических боеприпасов.
Ранее в Минобороны показали, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожает танк ВСУ на Херсонском направлении. Беспилотник был запущен по противнику десантниками ВС РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ