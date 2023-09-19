В МО показали, как "Солнцепёки" жгут пытающихся форсировать Днепр украинских диверсантов

Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. Они хотели закрепиться на островах для дальнейшей высадки на левый берег.

В Минобороны показали, как "Солнцепёки" жгут пытавшихся форсировать Днепр украинских диверсантов. Видео © Telegram / Zvezdanews

Однако разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". На видео — момент поражения противника и последующая объёмная детонация термобарических боеприпасов.