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19 сентября, 07:53

В МО показали, как "Солнцепёки" жгут пытающихся форсировать Днепр украинских диверсантов

Минобороны: "Солнцепёки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся форсировать Днепр

Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинских диверсантов при попытке переправиться через Днепр. Они хотели закрепиться на островах для дальнейшей высадки на левый берег.

В Минобороны показали, как "Солнцепёки" жгут пытавшихся форсировать Днепр украинских диверсантов. Видео © Telegram / Zvezdanews

Однако разведка и операторы БПЛА выявили диверсионные отряды и уничтожили их точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". На видео — момент поражения противника и последующая объёмная детонация термобарических боеприпасов.

Минобороны отчиталось об уничтожении девяти боевых машин ВСУ в ДНР

Минобороны отчиталось об уничтожении девяти боевых машин ВСУ в ДНР

Ранее в Минобороны показали, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожает танк ВСУ на Херсонском направлении. Беспилотник был запущен по противнику десантниками ВС РФ.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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