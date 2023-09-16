Минобороны отчиталось об уничтожении девяти боевых машин ВСУ в ДНР

За минувшие сутки артиллерия группировки войск "Юг" уничтожила в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР девять украинских военных машин, среди них — одна БМП Bradley. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

"Уничтожена боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей в Предтечине, Часов Яре, Красногоровке", — заявил военный, слова которого приводит РИА "Новости".

Также, по его словам, артиллерия группировки поразила полевой склад боеприпасов, находившийся в населённом пункте Весёлое. Помимо этого бойцы ВСУ потеряли на этом участке фронта три гаубицы М777 и четыре 120-миллиметровых миномёта.