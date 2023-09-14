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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 06:03
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В ДНР раскрыли шокирующие потери ВСУ с начала СВО

Гагин: С начала СВО Украина безвозвратно потеряла около 500 тысяч солдат

С начала спецоперации Украина потеряла уже порядка полумиллиона военнослужащих, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он отметил, что о числе погибших солдат ВСУ говорят как открытые, так и разведывательные данные.

"Например, буквально неделю назад, может, чуть больше, на Украине один из сотовых операторов ("МТС Украина") разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку", сказал он в интервью РИА "Новости".

Гагин отметил, что вышеназванный ролик с силуэтами украинских солдат сразу был "замят" и удалён из открытых источников. Так что, считает он, эти данные вполне могут быть правдивыми.

Кроме того, о числе погибших украинских солдат можно судить и из заявлений политиков: недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания Европарламента, отвечая на вопрос о полумиллионных потерях Незалежной, заявил, что никто не обещал, "что будет легко".

"Поэтому цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта, будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине", указал собеседник агентства.

Причём в этих числах не учтены санитарные потери — раненые, лишь часть из которых не останется инвалидами и вернётся в строй. А ведь есть и пропавшие, которых, учитывая столько погибших, очень много. Гагин подчеркнул, что у Киева на данный момент не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва".

В ДНР озвучили потери ВСУ с начала контрнаступления
В ДНР озвучили потери ВСУ с начала контрнаступления

Такие ужасающие потери Украины неудивительны, ведь только при попытке штурма Опытного в ДНР противник потерял 100 морских пехотинцев. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, с натиском ВСУ справилась первая бригада 1-го армейского корпуса ВС России.

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Unsplash

Матвей Константинов
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