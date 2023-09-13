ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 08:15
3070

Пушилин раскрыл ужасающие потери ВСУ при попытке взять Опытное

Пушилин: Потери ВСУ при попытке штурма Опытного в ДНР составили 100 морпехов

ВСУ потеряли 100 морских пехотинцев при попытке штурма Опытного Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Он назвал фейками сообщения о том, что противник якобы закрепился в населённом пункте.

"Поверили украинскому фейку сами вооружённые формирования Украины, мы проверяли информацию. В итоге, что сделали вооружённые формирования Украины? Они кинули туда морпехов <...>, но, естественно, первая бригада 1-го армейского корпуса [ВС РФ] ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими [у ВСУ], морпехи", сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери
Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ сохраняют контроль над Опытным. Там подчеркнули, что противник несёт на данном участке фронта огромные потери.

BannerImage

Getty Images / Jose Colon

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar