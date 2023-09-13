Пушилин раскрыл ужасающие потери ВСУ при попытке взять Опытное

ВСУ потеряли 100 морских пехотинцев при попытке штурма Опытного Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Он назвал фейками сообщения о том, что противник якобы закрепился в населённом пункте.

"Поверили украинскому фейку сами вооружённые формирования Украины, мы проверяли информацию. В итоге, что сделали вооружённые формирования Украины? Они кинули туда морпехов <...>, но, естественно, первая бригада 1-го армейского корпуса [ВС РФ] ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими [у ВСУ], морпехи", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".