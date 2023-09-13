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13 сентября, 08:15

Пушилин раскрыл ужасающие потери ВСУ при попытке взять Опытное

Пушилин: Потери ВСУ при попытке штурма Опытного в ДНР составили 100 морпехов

ВСУ потеряли 100 морских пехотинцев при попытке штурма Опытного Донецкой Народной Республики, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Он назвал фейками сообщения о том, что противник якобы закрепился в населённом пункте.

"Поверили украинскому фейку сами вооружённые формирования Украины, мы проверяли информацию. В итоге, что сделали вооружённые формирования Украины? Они кинули туда морпехов <...>, но, естественно, первая бригада первого армейского корпуса [ВС РФ] ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими [у ВСУ], морпехи", сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери

Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ сохраняют контроль над Опытным. Там подчеркнули, что противник несёт на данном участке фронта огромные потери.

Обложка ©

Getty Images / Jose Colon

Матвей Константинов
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