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Опубликовано 11 сентября 2023, 16:05
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Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери

ВСУ предприняли попытку наступления в районе посёлка Опытное, задействовав танки и БМП, но понесли серьёзные потери. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, опасений эта ситуация у ВС РФ не вызывает.

"Противник активизировался в направлении населённого пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понёс достаточно серьёзные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции", — сказал он в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Также, по словам Пушилина, на Краснолиманском и Марьинском направлениях нет существенных изменений, там не наблюдается признаков активизации боевых действий. При этом на Артёмовском направлении была зафиксирована "оперативная пауза": украинские войска начали перегруппировку и замену передовых штурмовых отрядов.

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А ранее российский разведчик сообщил, что украинская армия концентрирует свои силы в подконтрольных Киеву населённых пунктах под Артёмовском. Боец уточнил, что основная ротация ВСУ происходит в двух населённых пунктах — Богдановке и Часовом Яру, откуда противник получает боеприпасы на позиции у линии фронта.

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Getty Images / Wojciech Grzedzin

Александра Вишнякова
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