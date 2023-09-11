Пушилин: ВСУ бросили танки в наступление в Опытном, но понесли серьёзные потери

ВСУ предприняли попытку наступления в районе посёлка Опытное, задействовав танки и БМП, но понесли серьёзные потери. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, опасений эта ситуация у ВС РФ не вызывает.

"Противник активизировался в направлении населённого пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понёс достаточно серьёзные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции", — сказал он в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Также, по словам Пушилина, на Краснолиманском и Марьинском направлениях нет существенных изменений, там не наблюдается признаков активизации боевых действий. При этом на Артёмовском направлении была зафиксирована "оперативная пауза": украинские войска начали перегруппировку и замену передовых штурмовых отрядов.