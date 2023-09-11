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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 14:07
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Украинские военные признали успех Российской армии под Купянском

The New York Times: В ВСУ заявили, что ВС РФ добились успехов под Купянском

Российские военные на фоне наступления со стороны ВСУ добились тактических успехов вблизи Купянска Харьковской области, это признала украинская армия, говорится в публикации The New York Times.

"Именно российские военные наступают и формируют то, что украинские называют ударным кулаком, с десятками тысяч солдат около Купянска и Кременной", — сказано в материале.

Американская газета уточняет, что действия ВС РФ вынудили Украину летом направить в этот район наиболее опытные десантно-штурмовые подразделения.

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Ранее Лайф писал, что российские силы уничтожили до роты украинских военных на Купянском направлении. Кроме того, ВС РФ сорвали попытку переброски резервов.

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Vk / Минобороны России

Никита Осипов
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