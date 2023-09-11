Полковник объяснил, в каких случаях в зоне СВО задействуют "Искандеры"

Ракетный комплекс "Искандер" задействуют в специальной военной операции на Украине только для целей особой важности. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, эта ракета эффективно поражает такие цели, как командные пункты, склады хранения техники и вооружения, системы командных инстанций, а ещё, что более важно, различные элементы сложной инфраструктуры типа подземных сооружений.

"Она применяется по особо важным объектам, по которым принимается решение о поражении командующим в зависимости от влияния этого объекта на ход и исход операции", — приводит слова эксперта "Лента.ру".