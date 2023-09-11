Полковник объяснил, в каких случаях в зоне СВО задействуют "Искандеры"
Военный эксперт Матвийчук: "Искандер" применяется по особо важным объектам
Ракетный комплекс "Искандер" задействуют в специальной военной операции на Украине только для целей особой важности. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, эта ракета эффективно поражает такие цели, как командные пункты, склады хранения техники и вооружения, системы командных инстанций, а ещё, что более важно, различные элементы сложной инфраструктуры типа подземных сооружений.
"Она применяется по особо важным объектам, по которым принимается решение о поражении командующим в зависимости от влияния этого объекта на ход и исход операции", — приводит слова эксперта "Лента.ру".
Ранее в понедельник Минобороны РФ показало пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по командному пункту ВСУ. На видео можно заметить, что пусковая установка выезжает из укрытия на замаскированную среди деревьев стартовую позицию. После непродолжительной подготовки происходит запуск ракеты, затем комплекс уезжает с позиции, уходя от возможного ответного огня.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова