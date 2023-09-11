Удар "Искандера" по командному пункту ВСУ показали на видео

На снятом видео можно заметить, как пусковая установка выезжает из укрытия на замаскированную среди деревьев стартовую позицию. После непродолжительной подготовки происходит запуск ракеты, затем комплекс уезжает с позиции, уходя от возможного ответного огня. Как указали в военном ведомстве, украинские военные постоянно пытаются выследить "Искандеры" из-за их способности беспрепятственно поражать цели на отдалении в 500 километров. Для этого бойцы ВСУ применяют дроны-разведчики, спутниковые системы наблюдения, западные радиолокационные станции, а также засылают диверсантов.