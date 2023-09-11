Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 05:23

Удар "Искандера" по командному пункту ВСУ показали на видео

Минобороны показало пуск ракеты "Искандер" по командному пункту ВСУ

Минобороны РФ показало пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" Западного военного округа по командному пункту ВСУ. Кадры публикует РИА "Новости".

Пуск ракеты "Искандер" по командному пункту ВСУ. Видео © t.me / rian_ru

На снятом видео можно заметить, как пусковая установка выезжает из укрытия на замаскированную среди деревьев стартовую позицию. После непродолжительной подготовки происходит запуск ракеты, затем комплекс уезжает с позиции, уходя от возможного ответного огня. Как указали в военном ведомстве, украинские военные постоянно пытаются выследить "Искандеры" из-за их способности беспрепятственно поражать цели на отдалении в 500 километров. Для этого бойцы ВСУ применяют дроны-разведчики, спутниковые системы наблюдения, западные радиолокационные станции, а также засылают диверсантов.

"Всё безрезультатно. Ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу", — уточнили в МО РФ.

Поставки ракет для "Искандеров" с начала СВО выросли в несколько раз

Поставки ракет для "Искандеров" с начала СВО выросли в несколько раз

А ранее в Минобороны заявили об уничтожении вагонов с боеприпасами ВСУ на территории ДНР с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Кроме того, были ликвидированы два пикапа с военнослужащими ВСУ у совхоза "Октябрь" и Левадного.

Обложка ©

t.me / rian_ru

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров