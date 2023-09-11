Удар "Искандера" по командному пункту ВСУ показали на видео
Минобороны показало пуск ракеты "Искандер" по командному пункту ВСУ
Минобороны РФ показало пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" Западного военного округа по командному пункту ВСУ. Кадры публикует РИА "Новости".
Пуск ракеты "Искандер" по командному пункту ВСУ. Видео © t.me / rian_ru
На снятом видео можно заметить, как пусковая установка выезжает из укрытия на замаскированную среди деревьев стартовую позицию. После непродолжительной подготовки происходит запуск ракеты, затем комплекс уезжает с позиции, уходя от возможного ответного огня. Как указали в военном ведомстве, украинские военные постоянно пытаются выследить "Искандеры" из-за их способности беспрепятственно поражать цели на отдалении в 500 километров. Для этого бойцы ВСУ применяют дроны-разведчики, спутниковые системы наблюдения, западные радиолокационные станции, а также засылают диверсантов.
"Всё безрезультатно. Ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу", — уточнили в МО РФ.
А ранее в Минобороны заявили об уничтожении вагонов с боеприпасами ВСУ на территории ДНР с помощью удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер". Кроме того, были ликвидированы два пикапа с военнослужащими ВСУ у совхоза "Октябрь" и Левадного.
t.me / rian_ru