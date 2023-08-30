"Искандер" в Донбассе уничтожил вагоны ВСУ с боеприпасами

Российские военные на территории Донецкой Народной Республики ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили вагоны с боеприпасами Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новосёлки", — сообщил он на видео, которое опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

А ударными беспилотниками уничтожены два пикапа с военнослужащими ВСУ у совхоза "Октябрь" и Левадного. "Ланцет" ударил по украинской артиллерийской установке "Акация" у Новосёлки.