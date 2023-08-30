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Опубликовано 30 августа 2023, 11:06

"Искандер" в Донбассе уничтожил вагоны ВСУ с боеприпасами

Минобороны: В ДНР ударом "Искандера" уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ

ОТРК "Искандер". Фото © Telegram / Минобороны России

ОТРК "Искандер". Фото © Telegram / Минобороны России

Российские военные на территории Донецкой Народной Республики ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили вагоны с боеприпасами Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новосёлки", — сообщил он на видео, которое опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

А ударными беспилотниками уничтожены два пикапа с военнослужащими ВСУ у совхоза "Октябрь" и Левадного. "Ланцет" ударил по украинской артиллерийской установке "Акация" у Новосёлки.

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Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения воинского эшелона ВСУ с артиллерийскими боеприпасами под Донецком. Тогда по вагонам тоже был нанесён ракетный удар.

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Андрей Григорьев
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