"Искандер" в Донбассе уничтожил вагоны ВСУ с боеприпасами
Минобороны: В ДНР ударом "Искандера" уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ
ОТРК "Искандер". Фото © Telegram / Минобороны России
Российские военные на территории Донецкой Народной Республики ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили вагоны с боеприпасами Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новосёлки", — сообщил он на видео, которое опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
А ударными беспилотниками уничтожены два пикапа с военнослужащими ВСУ у совхоза "Октябрь" и Левадного. "Ланцет" ударил по украинской артиллерийской установке "Акация" у Новосёлки.
Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения воинского эшелона ВСУ с артиллерийскими боеприпасами под Донецком. Тогда по вагонам тоже был нанесён ракетный удар.