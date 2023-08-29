Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской ракеты "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили 27 украинских беспилотников, а также запущенную ВСУ противокорабельную ракету "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета "Нептун" и две противорадиолокационные ракеты HARM", — рассказали в оборонном ведомстве.

Что касается 27 украинских беспилотников, то они были перехвачены у Шипиловки, Кременной, Софиевки, Житловки, Залимана в ЛНР, Кирилловке, Зайцево в ДНР, Мирного и Нестерянки в Запорожской области.

Стоит отметить, что это первое официальное сообщение Миноброны РФ о перехвате украинской ракеты "Нептун". Киев ранее утверждал, что именно ею якобы был поражён крейсер "Москва" в Чёрном море. Разработан был "Нептун" Киевским конструкторским бюро на базе советской ракеты Х-35.