Для Зеленского у ВСУ оказалась неприятная новость с фронта
BI: Боец ВСУ назвал российские управляемые авиабомбы большой угрозой
Российские управляемые авиационные бомбы представляют серьёзную опасность для Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет Business Insider.
"Корректируемые авиационные бомбы — один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное", — цитирует портал военнослужащего ВСУ.
По его словам, от этих российских снарядов невозможно спрятаться даже в укрытиях, поскольку такие бомбы способны сровнять с землёй практически любые объекты на фронте. Также серьёзную опасность для ВСУ представляет воздушная разведка ВС РФ. Как признался украинский военный, она значительно затрудняет выполнение боевых заданий.
Ранее на Украине назвали виновника провала контрнаступления ВСУ. И это НАТО. В доктринах альянса упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, при этом совсем не учитывается, что у России гораздо более сильная авиация, сетуют в Киеве.
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