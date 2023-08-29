Российские управляемые авиационные бомбы представляют серьёзную опасность для Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет Business Insider.

"Корректируемые авиационные бомбы — один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное", — цитирует портал военнослужащего ВСУ.

По его словам, от этих российских снарядов невозможно спрятаться даже в укрытиях, поскольку такие бомбы способны сровнять с землёй практически любые объекты на фронте. Также серьёзную опасность для ВСУ представляет воздушная разведка ВС РФ. Как признался украинский военный, она значительно затрудняет выполнение боевых заданий.