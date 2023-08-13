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13 августа, 05:38

На Украине назвали виновников провала контрнаступления ВСУ

УНИАН: Украина обвинила НАТО в провале контрнаступления ВСУ

В неудачах киевского режима и провале контрнаступления ВСУ виновато военное руководство НАТО, пишет украинское издание УНИАН.

"Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют идти в общевойсковой бой", — отмечается в материале.

В издании уверены, что причиной неудач является неправильная оценка сил украинской армии. В доктринах НАТО упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, при этом совсем не учитывается, что у российской стороны гораздо более сильная авиация. Именно поэтому западные союзники, в том числе США, не спешат поставлять Киеву истребители F-16. В Вашингтоне уверены, что российские войска могут с лёгкостью сбить их, тем самым показав неэффективность западных доктрин и бесполезность огромнейших инвестиций в военное дело.

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Кстати, ранее в США назвали преступлением решение украинского президента Владимира Зеленского начать контрнаступление ВСУ. Такой шаг обернулся для Незалежной катастрофическими потерями, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Причём, по его мнению, шансов на успех в этом деле у Киева не было с самого начала.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Николь Вербер
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