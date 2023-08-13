На Украине назвали виновников провала контрнаступления ВСУ

В неудачах киевского режима и провале контрнаступления ВСУ виновато военное руководство НАТО, пишет украинское издание УНИАН.

"Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют идти в общевойсковой бой", — отмечается в материале.

В издании уверены, что причиной неудач является неправильная оценка сил украинской армии. В доктринах НАТО упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, при этом совсем не учитывается, что у российской стороны гораздо более сильная авиация. Именно поэтому западные союзники, в том числе США, не спешат поставлять Киеву истребители F-16. В Вашингтоне уверены, что российские войска могут с лёгкостью сбить их, тем самым показав неэффективность западных доктрин и бесполезность огромнейших инвестиций в военное дело.