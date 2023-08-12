В США назвали преступлением решение Зеленского начать контрнаступление ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал преступлением решение Киева начать наступление
Решение украинских властей начать контрнаступление без необходимого вооружения обернулось для Киева катастрофическими потерями. Об этом в эфире ютуб-канала Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, назвав действия Зеленского преступлением.
"В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — сказал он.
По мнению Джонсона, у Киева изначально не было шансов на успех в контрнаступлении. При этом, как подчеркнул эксперт, все американские политики как один убеждали украинского президента, что его страну в результате будет ждать триумф. Джонсон добавил, что без нужного количества систем ПВО и артиллерии, которого у Украины нет, ей даже не стоило пытаться идти в наступление.
Однако проблема ВСУ заключается не только в недостатке артиллерии и систем ПВО. Как писал ранее Лайф, к осени Киев полностью потеряет возможность вести контрнаступление из-за западной техники, которая оснащена колёсами, а не гусеницами. Учитывая чернозёмность украинской земли вперемешку с дождями, такая техника будет просто застревать в размокшей грязи, считает полковник запаса Юрий Чмутин.
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