Решение украинских властей начать контрнаступление без необходимого вооружения обернулось для Киева катастрофическими потерями. Об этом в эфире ютуб-канала Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, назвав действия Зеленского преступлением.

"В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — сказал он.

По мнению Джонсона, у Киева изначально не было шансов на успех в контрнаступлении. При этом, как подчеркнул эксперт, все американские политики как один убеждали украинского президента, что его страну в результате будет ждать триумф. Джонсон добавил, что без нужного количества систем ПВО и артиллерии, которого у Украины нет, ей даже не стоило пытаться идти в наступление.