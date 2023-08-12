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12 августа, 07:06

В российских войсках усомнились в возможности наступления ВСУ осенью

Полковник ВС РФ Чмутин: ВСУ не смогут вести контрнаступление осенью из-за дождей

Вооружённые силы Украины не смогут вести контрнаступление осенью из-за дождей. Дело в том, что техника просто будет застревать в размокшей грязи. Об этом рассказал член президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России" и ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ полковник запаса Юрий Чмутин.

"Осенью всё ещё проблемнее будет. Большая часть бронетехники, поставляемой с Запада, — колёсная. А учитывая чернозёмность украинской земли (плюс дожди), куда они поедут? Они же не будут по асфальту кататься... Не знаю, на что они рассчитывают", — сказал он в беседе с Ura.ru.

При этом в ВС России основная часть военной техники гусеничная. Она легче, поэтому дождливой осенью у наших военных проблем не будет. По словам полковника, Запад создаёт имитацию украинского контрнаступления, но при этом понимает, что результата не будет. Чмутин объяснил, что все кампании НАТО проходили в жарких странах — на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. И учат украинских военных по тактике, меркам и схемам альянса. Иначе говоря, не учитываются погода и чернозёмность территории, на которой сейчас проходят бои.

В Киеве подтвердили, что контрнаступ заглох, и назвали причину

В Киеве подтвердили, что контрнаступ заглох, и назвали причину

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 150 тысяч убитыми и ранеными. А вместе с тем растёт число украинцев, которые пытаются избежать службы в войсках.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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