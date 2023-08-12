Украина потеряла более 150 тысяч человек в ходе контрнаступления, подсчитали в США

Чиновники и аналитики на Западе считают, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже более 150 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом сообщает газета The New York Times.

"По подсчётам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены", — говорится в сообщении издания.

Также NYT отмечается, что растёт число граждан Украины, пытающихся избежать службы в ВСУ. По словам авторов публикации, для Киева сейчас очень остро стоит вопрос комплектования войск, так как они понесли большие потери в ходе контрнаступления на юге, в частности под Купянском в Харьковской области. При этом подлежащие мобилизации украинцы дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются покинуть страну. Именно этим газета объясняет решение украинского президента Владимира Зеленского начать тотальную чистку областных военкомов.

Ссылаясь на данные погранслужбы страны, издание сообщает, что каждый день в среднем пограничники задерживают 20 человек, пытающихся незаконно покинуть Украину.

Однако не все в Незалежной верят, что анонсированные Зеленским меры помогут решить эту проблему. NYT опубликовала слова одного из членов Сил территориальной обороны ВСУ, который высказал мнение, что украинцы всё равно продолжат избегать мобилизации.