Украина потеряла более 150 тысяч человек в ходе контрнаступления, подсчитали в США
NYT: Потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 150 тысяч убитыми и ранеными
Чиновники и аналитики на Западе считают, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже более 150 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом сообщает газета The New York Times.
"По подсчётам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены", — говорится в сообщении издания.
Также NYT отмечается, что растёт число граждан Украины, пытающихся избежать службы в ВСУ. По словам авторов публикации, для Киева сейчас очень остро стоит вопрос комплектования войск, так как они понесли большие потери в ходе контрнаступления на юге, в частности под Купянском в Харьковской области. При этом подлежащие мобилизации украинцы дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются покинуть страну. Именно этим газета объясняет решение украинского президента Владимира Зеленского начать тотальную чистку областных военкомов.
Ссылаясь на данные погранслужбы страны, издание сообщает, что каждый день в среднем пограничники задерживают 20 человек, пытающихся незаконно покинуть Украину.
Однако не все в Незалежной верят, что анонсированные Зеленским меры помогут решить эту проблему. NYT опубликовала слова одного из членов Сил территориальной обороны ВСУ, который высказал мнение, что украинцы всё равно продолжат избегать мобилизации.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные с начала украинского контрнаступления, которое стартовало 4 июня, уничтожили почти пять тысяч единиц техники ВСУ, включая 25 танков "Леопард".
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov