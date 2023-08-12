На Украине подвергли сомнению решение Зеленского о чистке в рядах военкомов
NYT: В теробороне ВСУ усомнились в решении Зеленского уволить военкомов
Увольнение всех украинских областных военкомов вряд ли будет иметь значительное воздействие на мобилизацию. Об этом пишет New York Times со ссылкой на члена Сил территориальной обороны ВСУ.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных начальников военкоматов. По его словам, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
Собеседник зарубежного издания подчеркнул, что о коррупции в военкоматах хорошо всем известно. Поэтому увольнение ряда ответственных лиц, по его словам, вряд ли возымеет серьёзный эффект на мобилизацию.
"Те, кто хотят избежать мобилизации, всё равно это сделают", — отметил член Сил теробороны.
Ранее Лайф писал, что мобилизация на Украине затронет ещё сотни тысяч мужчин, чтобы заменить ими нынешних военных, которым надо восстанавливаться. Об этом заявил глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, нынешний уровень потерь "выбивает" людей, что является тотальной проблемой.
t.me / V_Zelenskiy_official