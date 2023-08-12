На Украине подвергли сомнению решение Зеленского о чистке в рядах военкомов

Увольнение всех украинских областных военкомов вряд ли будет иметь значительное воздействие на мобилизацию. Об этом пишет New York Times со ссылкой на члена Сил территориальной обороны ВСУ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных начальников военкоматов. По его словам, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.

Собеседник зарубежного издания подчеркнул, что о коррупции в военкоматах хорошо всем известно. Поэтому увольнение ряда ответственных лиц, по его словам, вряд ли возымеет серьёзный эффект на мобилизацию.

"Те, кто хотят избежать мобилизации, всё равно это сделают", — отметил член Сил теробороны.