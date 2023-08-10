"Точно заберут": На Украине рассказали, сколько ещё мужчин мобилизуют

Мобилизация на Украине затронет ещё сотни тысяч мужчин, чтобы заменить ими нынешних военных, которым надо восстанавливаться. Об этом заявил глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, нынешний уровень потерь "выбивает" людей, что является тотальной проблемой.

"Люди, которые год-полтора в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придётся мобилизировать. Потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих [участников беседы] кого-то точно заберут. А потом второго, а потом третьего", — отметил он в беседе с "РБК-Украина".