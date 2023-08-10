"Точно заберут": На Украине рассказали, сколько ещё мужчин мобилизуют
Глава фонда помощи ВСУ Чмут: На Украине надо мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин
Мобилизация на Украине затронет ещё сотни тысяч мужчин, чтобы заменить ими нынешних военных, которым надо восстанавливаться. Об этом заявил глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, нынешний уровень потерь "выбивает" людей, что является тотальной проблемой.
"Люди, которые год-полтора в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придётся мобилизировать. Потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих [участников беседы] кого-то точно заберут. А потом второго, а потом третьего", — отметил он в беседе с "РБК-Украина".
Чмут считает, что избежать мобилизации мужчинам на Украине могут позволить только непредвиденные обстоятельства. При этом он не исключил, что боевые действия могут превратиться в "вялотекущую войну на десятилетия".
Ранее пленный боец ВСУ рассказал о насильной мобилизации и дефиците оружия на Украине. Он оценил профессионализм военных России на пять с плюсом.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim