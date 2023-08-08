Пленный боец ВСУ рассказал о насильной мобилизации и дефиците оружия на Украине

Пленённый боец ВСУ рассказал о мобилизации в Незалежной, американской подготовке, вооружении украинской армии и профессионализме российских военных. Кадры допроса опубликовало Минобороны РФ.

Кадры допроса военнослужащего ВСУ. Видео © t.me / Минобороны России

"Просто так по улице не пройдёшь, особенно днём. Насильно взяли в военкомат и в тот же день отправили в пункт формирования роты", — так пленённый боец ВСУ описал процесс мобилизации на Украине.

Кроме того, пленник рассказал о том, как его вместе с сослуживцами готовили перед отправкой на фронт. По его словам, на первых порах обучением занимались американцы. Они научили бойцов основам тактики и поверхностно объяснили принципы полевой медицины. При этом, по словам бойца ВСУ, знания американских инструкторов так и не пригодились на практике. А ещё он заметил, что не оправдались и слова о том, что "России нечем воевать". На деле всё оказалось совсем наоборот: максимум, на который может рассчитывать мобилизованный в ВСУ украинец, — автомат Калашникова, а некоторым везёт меньше, и им выдают пулемёты "Максим".

Кроме того, пленник оценил профессионализм военных России на пять с плюсом из пяти. И поблагодарил бойцов ВС РФ за то, что благодаря их действиям он сейчас находится в безопасности, а не сидит в блиндаже под свирепыми артиллерийскими обстрелами.