Пленный украинский военный рассказал о фиктивных медкомиссиях и хаосе в ВСУ

Пленные военнослужащие ВСУ признались, что медкомиссии для попадания на фронт проводятся фиктивно, на подготовку и боевое слаживание отводится пара дней. Запись допроса публикует Минобороны.

"Медкомиссию не проходил, сказали сразу — здоров. Три рожка по четыре патрона — вот и всё обучение. Уровень подготовки очень плохой", — поделился украинский солдат.

Пленный украинский боец ВСУ рассказал о больших потерях своей армии. Видео © t.me / Минобороны РФ

По его словам, оснащение военнослужащих украинской армии очень плохое, всё приходится покупать за свой счёт, если хочешь выжить. Второй пленный добавил, что долго на фронте бойцы ВСУ не живут, российская артиллерия работает плотным огнём, любые попытки перейти в атаку оборачиваются для украинской стороны огромным числом потерь. Он назвал хаосом то, что творится в рядах ВСУ.

"Кто в этом хаосе пытался сбежать, там и пехотные бои начались", — поделился допрашиваемый.

Оба украинских бойца уверены, что им повезло попасть в российский плен и выжить. Своих сослуживцев они призывают сложить оружие.