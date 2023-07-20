Боец полка "Ахмат" рассказал Лайфу, как отличить мобилизованного пленного от нациста

Боец полка "Ахмат" в ходе первого форума ветеранов специальной военной операции "Справедливость. Забота. Уважение" в московском Музее Победы рассказал Лайфу о том, как украинские военнослужащие сдаются в плен и кто среди них попадается. По его словам, идейные нацисты редко сами складывают оружие и их необходимо "просто уничтожать". Остальных же буквально ловят на улицах и даже в общественном транспорте.

"Их можно различить, кого насильно угнали, а кого не насильно. У них [нацистов] даже свастики бывают на теле. А мы их не признаём и не будем признавать. Я таких за пленных не считаю, их надо просто искоренять, потому что у меня дед воевал, отец воевал в Великую Отечественную, и дедушка воевал", — рассказал боец.