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Опубликовано 9 июля 2023, 21:33
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Кадыров заявил о переброске спецназа "Ахмат" на Артёмовское направление

Спецназ "Ахмат" в зоне СВО передислоцирован на Артёмовское направление. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление", — написал Кадыров в телеграм-канале.

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Чеченский лидер также отметил, что такая рокировка указывает на доверие Генштаба и высокую боеспособность подразделения.

Ранее Лайф сообщал, что украинские войска в конце июня попытались прорвать линию обороны ВС России в районе Артёмовска в ДНР. При этом, как отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали западную бронетехнику и танки. Но российские военные отразили все попытки наступления противника и не допустили прорыва.

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Telegram / Kadyrov_95

Юлия Коновалова
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