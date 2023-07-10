Кадыров заявил о переброске спецназа "Ахмат" на Артёмовское направление
Спецназ "Ахмат" в зоне СВО передислоцирован на Артёмовское направление. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Чеченский лидер также отметил, что такая рокировка указывает на доверие Генштаба и высокую боеспособность подразделения.
Ранее Лайф сообщал, что украинские войска в конце июня попытались прорвать линию обороны ВС России в районе Артёмовска в ДНР. При этом, как отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали западную бронетехнику и танки. Но российские военные отразили все попытки наступления противника и не допустили прорыва.
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