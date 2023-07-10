Кадыров заявил о переброске спецназа "Ахмат" на Артёмовское направление

Спецназ "Ахмат" в зоне СВО передислоцирован на Артёмовское направление. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер также отметил, что такая рокировка указывает на доверие Генштаба и высокую боеспособность подразделения.

Ранее Лайф сообщал, что украинские войска в конце июня попытались прорвать линию обороны ВС России в районе Артёмовска в ДНР. При этом, как отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали западную бронетехнику и танки. Но российские военные отразили все попытки наступления противника и не допустили прорыва.