Российский танкист раскрыл тактику украинских военных на Артёмовском направлении

Украинские войска пытаются атаковать малыми группами численностью до одного взвода на Артёмовском направлении. Об этом сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.

"Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту", — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что назвать это масштабным наступлением нельзя, но таким образом ВСУ хотят рассеять силы российских военных, и у них это не получается. По его словам, наступления противника происходят малыми группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП. Танкист также подчеркнул, что различные подразделения ВС РФ слаженно работают на этом участке фронта.