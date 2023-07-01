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Опубликовано 1 июля 2023, 06:44
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Российский танкист раскрыл тактику украинских военных на Артёмовском направлении

Танкист ВС РФ: На Артёмовском направлении ВСУ пытаются наступать малыми группами

Украинские войска пытаются атаковать малыми группами численностью до одного взвода на Артёмовском направлении. Об этом сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.

"Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту", — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что назвать это масштабным наступлением нельзя, но таким образом ВСУ хотят рассеять силы российских военных, и у них это не получается. По его словам, наступления противника происходят малыми группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП. Танкист также подчеркнул, что различные подразделения ВС РФ слаженно работают на этом участке фронта.

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Ранее Лайф писал, что украинские войска попытались прорвать линию обороны ВС России в районе Артёмовска в ДНР. При этом, как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали западную бронетехнику и танки. Однако российские военные отразили все попытки наступления противника и не допустили прорыва.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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