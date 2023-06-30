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Опубликовано 30 июня 2023, 09:55
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Украинский командир признался, что масштаб укреплений РФ шокировал наступающих бойцов ВСУ

WSJ: ВСУ при наступлении были шокированы масштабом подготовки российских войск

При наступлении украинские военные очень удивились, когда увидели масштаб подготовки ВС РФ. Об этом заявил сержант Георгий Волков, командующий в Незалежной подразделением, которое занимается разведкой с помощью БПЛА.

"Когда началось наземное наступление ранее в этом месяце, украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны... Это были простые вещи, но, если брать всё вместе, получается большая система обороны", — приводит его слова газета Wall Street Journal.

Украинцев удивило то, что российские войска подготовили по фронту не менее трёх оборонительных рубежей. Если быть точнее, то речь идёт о вырытых тракторами и укреплённых бетоном окопах. ВС РФ также сделали укрытия для техники и вымостили гравием дорожки, чтобы во время ливня тяжёлые машины не увязли в грязи.

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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать линию обороны у Артёмовска. При этом украинские войска использовали западную технику.

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Getty Images / Ercin Erturk

Евгения Колесникова
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