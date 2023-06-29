Минобороны показало, как российские военные загоняют ВСУ под Антоновский мост

Весь берег реки Днепр в районе Антоновского моста находится под надёжной защитой российских войск, все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав видео с места.

"Мы наносим по противнику огневое поражение, проводятся разведывательно-поисковые действия. Планомерно, систематически их [ВСУ] уничтожаем. Мы их потихонечку загоняем под мост, мы наносим огневое поражение. На нашем берегу их не было и нет!" — заявил начальник штаба полка с позывным Белый.

Действия ВС РФ против ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области. Видео © Минобороны РФ

Также в ведомстве добавили, что ВСУ на этом участке фронта несут серьёзные потери при попытке переброски дополнительных групп военных, боеприпасов и медикаментов на лодках и быстроходных катерах. При этом возможности перебросить тяжёлое вооружение на левый берег у ВСУ нет, подчеркнули в МО РФ.