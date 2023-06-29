Минобороны показало, как российские военные загоняют ВСУ под Антоновский мост
МО: Весь берег Днепра в районе Антоновского моста под защитой российских войск
Весь берег реки Днепр в районе Антоновского моста находится под надёжной защитой российских войск, все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав видео с места.
"Мы наносим по противнику огневое поражение, проводятся разведывательно-поисковые действия. Планомерно, систематически их [ВСУ] уничтожаем. Мы их потихонечку загоняем под мост, мы наносим огневое поражение. На нашем берегу их не было и нет!" — заявил начальник штаба полка с позывным Белый.
Действия ВС РФ против ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области. Видео © Минобороны РФ
Также в ведомстве добавили, что ВСУ на этом участке фронта несут серьёзные потери при попытке переброски дополнительных групп военных, боеприпасов и медикаментов на лодках и быстроходных катерах. При этом возможности перебросить тяжёлое вооружение на левый берег у ВСУ нет, подчеркнули в МО РФ.
А ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что никаких плацдармов в районе Антоновского моста бойцы ВСУ не создали. Кроме того, за последние двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста.