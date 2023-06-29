Десант ВСУ из 30 бойцов пытался высадиться у Антоновского моста на шести лодках

Никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области бойцы ВСУ не создали, наступательного потенциала у Киева нет, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо и сообщил о разгроме десанта ВСУ при попытке высадиться на левом берегу Днепра.

"За последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сальдо, минувшей ночью российские военные уничтожили загруженную лодку, на которой украинские военнослужащие пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег. Кроме того, он указал, что на правом берегу "уничтожен отряд противника, готовившийся к переправе, три артиллерийские позиции, с которых вёлся обстрел левого берега, а в воздухе — два беспилотника "Фурия", что корректировали огонь". Сальдо добавил, что ситуация находится под контролем, российские войска "твёрдо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи".