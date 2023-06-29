Десант ВСУ из 30 бойцов пытался высадиться у Антоновского моста на шести лодках

Никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области бойцы ВСУ не создали, наступательного потенциала у Киева нет, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо и сообщил о разгроме десанта ВСУ при попытке высадиться на левом берегу Днепра.

"За последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу", — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

Сальдо рассказал и детали предотвращения новой попытки высадки десанта ВСУ у Антоновского моста, которая была предпринята минувшей ночью. Российские военные уничтожили лодку с украинскими бойцами, собиравшимися эвакуироваться из-под моста на правый берег. А на правом берегу был уничтожен отряд ВСУ, готовившийся к переправе, а также три артиллерийские позиции, с которых вёлся обстрел левого берега. В воздухе сбиты два украинских беспилотника "Фурия", использовавшиеся для корректировки огня.

Глава Херсонской области добавил, что ситуация на этом участке находится под контролем, российские войска "твёрдо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи".