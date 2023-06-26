Сальдо назвал ложью сообщения о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По его словам, это дезинформация, распространяемая Киевом.

"Прoпаганда киевского режима в очередной раз распрoстраняет ложные вбросы о том, что боевики украинских фoрмирований якобы закрепились на левом берегу Днепрa под Антоновским мостом. Официально соoбщаю, что это ложь", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Врио главы региона добавил, что отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Но там они и были уничтожены нашими военными, "как крысы в мышеловке". Сальдо не исключил, что Киев продолжит посылать своих солдат на убой под Антоновский мост. Он подчеркнул, что на фоне неудач с контрнаступлением украинская пропаганда усиливает потоки дезинформации. Доверять нужно только официальным источникам, которые владеют первичными данными, подчеркнул врио губернатора Херсонской области.