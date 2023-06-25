В США сообщили о грандиозном провале контрнаступления ВСУ после огромных потерь
American Greatness: Потери ВСУ при наступлении станут для США важнейшим уроком
Несмотря на хвастовство инструкторов НАТО о "прекрасной" подготовке и оснащённости украинских войск, на поле боя ВСУ показали себя не лучшим образом, о чём свидетельствуют катастрофические потери армии Украины при контрнаступлении. Как сообщил обозреватель American Greatness Кристофер Роуч, скандальный провал Вооружённых сил Незалежной послужит уроком для США.
В материале он сообщил, что контрнаступление, которым так угрожали Киев и партнёры, результатов никаких не приносит: техника ВСУ не двигается с места, часть её — успешно уничтожается российскими войсками, а армия Украины несёт большие потери.
"То, что хорошо смотрится на бумаге, не всегда работает в полевых условиях. Несмотря на большое хвастовство в последние месяцы превосходной подготовкой, оборудованием и оперативным искусством, бригады, обученные НАТО, плохо показали себя", — написал обозреватель.
По мнению эксперта, солдаты НАТО сами толком не обучены боевым действиям: тренировки основаны лишь на теории о том, как будут проходить боевые действия, ведь солдаты альянса в последнее время не участвовали в подобных столкновениях.
"Это фиаско послужит важным уроком для США и студентов, изучающих военное дело", — подчеркнул Роуч.
Напомним, 22 июня глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия сейчас занимается перегруппировкой. В свою очередь, секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российские военные с начала контрнаступления ВСУ уничтожили более 13 тысяч украинских военных. А в Госдуме же заявили, что контрнаступление обернулось для ВСУ катастрофой.
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