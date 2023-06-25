Несмотря на хвастовство инструкторов НАТО о "прекрасной" подготовке и оснащённости украинских войск, на поле боя ВСУ показали себя не лучшим образом, о чём свидетельствуют катастрофические потери армии Украины при контрнаступлении. Как сообщил обозреватель American Greatness Кристофер Роуч, скандальный провал Вооружённых сил Незалежной послужит уроком для США.

В материале он сообщил, что контрнаступление, которым так угрожали Киев и партнёры, результатов никаких не приносит: техника ВСУ не двигается с места, часть её — успешно уничтожается российскими войсками, а армия Украины несёт большие потери.

"То, что хорошо смотрится на бумаге, не всегда работает в полевых условиях. Несмотря на большое хвастовство в последние месяцы превосходной подготовкой, оборудованием и оперативным искусством, бригады, обученные НАТО, плохо показали себя", — написал обозреватель.

По мнению эксперта, солдаты НАТО сами толком не обучены боевым действиям: тренировки основаны лишь на теории о том, как будут проходить боевые действия, ведь солдаты альянса в последнее время не участвовали в подобных столкновениях.