ВСУ проваливают атаку за атакой, при этом неудачи Киев оправдывает тем, что контрнаступление якобы всерьёз не начиналось. Об этом Лайфу сказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя последние новости о новых неудачах украинской армии.

"Информация о потерях ВСУ не только регулярно поступает по линии российского Министерства обороны, но сегодня, к примеру, обсуждалась на Совбезе страны, и по всему выходит, что с военной техникой у Украины сейчас точно настоящая катастрофа", — уточнил депутат.

По его словам, хотя украинская армия действует в последнее время не так интенсивно, однако недооценивать опасность не следует. Кроме того, враг пытается дискредитировать нашу оборону, говоря, что русские якобы "ничего не отбивали, потому что наступления ещё не было". Парламентарий заметил, что Киев надеялся на молниеносный прорыв, но этого не произошло. Главной задачей ВСУ было взять Токмак и выйти к Мелитополю, но уже сейчас читается невооружённым глазом, что она провалена, говорит Журавлёв. Теперь Украина уверяет, что просто не использовала всё своё вооружение.

"Это тоже враньё, задействовали все системы вооружения — и "Бредли", и "Леопарды", и другое вооружение, поставленное Западом. Глупо говорить, что прощупывали оборону "Леопардами". Они просто не ожидали такого сильного сопротивления. Надеялись, что будет как в Херсоне и под Харьковом", — продолжил собеседник Лайфа.

Он добавил, что российские бойцы очень мотивированы, проявляют мужество и стойкость на фронте, а также наши высокоточные системы вооружения показывают хороший результат. Теперь у военнослужащих ВС РФ развязаны руки, им дали возможность воевать, потому что стала очевидна невозможность завершить конфликт переговорами — договариваться не с кем, подчеркнул собеседник Лайфа. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский не отдаёт приказа свернуть контрнаступление.