Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими наступления: оно проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям.

"Понятно, что людям хочется, чтобы было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, а через час двадцать уже конец. И понятно, что произошло", — написала Маляр у себя в телеграм-канале.

Она добавила, что "конечно, в жизни так не будет", на деле украинские войска сталкиваются с "яростным сопротивлением".