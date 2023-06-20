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Опубликовано 20 июня 2023, 18:54
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В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ

Замглавы МО Украины Маляр: Наступление проходит не так быстро, как хотелось бы

Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими наступления: оно проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям.

"Понятно, что людям хочется, чтобы было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, а через час двадцать уже конец. И понятно, что произошло", — написала Маляр у себя в телеграм-канале.

Она добавила, что "конечно, в жизни так не будет", на деле украинские войска сталкиваются с "яростным сопротивлением".

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Ранее Маляр призвала не измерять наступление ВСУ населёнными пунктами и заявила, что критериев оценки результатов наступления очень много, но какие это критерии — так и не пояснила. Также замминистра обороны Украины пообещала, что "главный удар" ВСУ "ещё впереди".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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