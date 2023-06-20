В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ
Замглавы МО Украины Маляр: Наступление проходит не так быстро, как хотелось бы
Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими наступления: оно проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям.
"Понятно, что людям хочется, чтобы было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, а через час двадцать уже конец. И понятно, что произошло", — написала Маляр у себя в телеграм-канале.
Она добавила, что "конечно, в жизни так не будет", на деле украинские войска сталкиваются с "яростным сопротивлением".
Ранее Маляр призвала не измерять наступление ВСУ населёнными пунктами и заявила, что критериев оценки результатов наступления очень много, но какие это критерии — так и не пояснила. Также замминистра обороны Украины пообещала, что "главный удар" ВСУ "ещё впереди".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ