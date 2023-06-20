В Киеве попытались оправдаться за провальные попытки наступления ВСУ

В Киеве попытались оправдаться за провальные попытки контрнаступления ВСУ и в связи с отсутствием достижений попросили не измерять результаты наступления "исключительно населёнными пунктами". Такое заявление озвучила замминистра обороны Незалежной Анна Маляр. Её слова привёл телеграм-канал ТСН.

"Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами", — пояснила она, комментируя наступление ВСУ.