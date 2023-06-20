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20 июня, 04:45

В Киеве попытались оправдаться за провальные попытки наступления ВСУ

Замглавы МО Украины Маляр призвала не измерять наступление населёнными пунктами

В Киеве попытались оправдаться за провальные попытки контрнаступления ВСУ и в связи с отсутствием достижений попросили не измерять результаты наступления "исключительно населёнными пунктами". Такое заявление озвучила замминистра обороны Незалежной Анна Маляр. Её слова привёл телеграм-канал ТСН.

"Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами", — пояснила она, комментируя наступление ВСУ.

Маляр также утверждает, что критериев эффективности украинской армии гораздо больше, чем всем известно, однако никаких конкретных достижений и результатов она не озвучила.

Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе

Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе

Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Украинская армия терпит сокрушительный крах, а также теряет множество живой силы и техники.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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