В Киеве попытались оправдаться за провальные попытки наступления ВСУ
Замглавы МО Украины Маляр призвала не измерять наступление населёнными пунктами
В Киеве попытались оправдаться за провальные попытки контрнаступления ВСУ и в связи с отсутствием достижений попросили не измерять результаты наступления "исключительно населёнными пунктами". Такое заявление озвучила замминистра обороны Незалежной Анна Маляр. Её слова привёл телеграм-канал ТСН.
"Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами", — пояснила она, комментируя наступление ВСУ.
Маляр также утверждает, что критериев эффективности украинской армии гораздо больше, чем всем известно, однако никаких конкретных достижений и результатов она не озвучила.
Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Украинская армия терпит сокрушительный крах, а также теряет множество живой силы и техники.
t.me / Zelenskiy / Official