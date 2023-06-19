Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе

Российские войска нанесли удар по танку противника в рамках спецоперации на Украине. Момент поражения боевой машины опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон-камикадзе поразил танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах показано, что российский дрон-камикадзе атакует танк Leopard ВСУ западного производства на Запорожском направлении. В результате машина поражена.