Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе
МО РФ показало видео поражения дроном танка Leopard на Запорожском направлении
Российские войска нанесли удар по танку противника в рамках спецоперации на Украине. Момент поражения боевой машины опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.
Дрон-камикадзе поразил танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
На кадрах показано, что российский дрон-камикадзе атакует танк Leopard ВСУ западного производства на Запорожском направлении. В результате машина поражена.
Ранее российские военные захватили брошенный ВСУ французский колёсный танк AMX-10RC. Он находился на окраинах Новодонецкого, а рядом лежала инструкция по эксплуатации.
Telegram / Минобороны России