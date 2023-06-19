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Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 12:40
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Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе

МО РФ показало видео поражения дроном танка Leopard на Запорожском направлении

Российские войска нанесли удар по танку противника в рамках спецоперации на Украине. Момент поражения боевой машины опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон-камикадзе поразил танк ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах показано, что российский дрон-камикадзе атакует танк Leopard ВСУ западного производства на Запорожском направлении. В результате машина поражена.

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Ранее российские военные захватили брошенный ВСУ французский колёсный танк AMX-10RC. Он находился на окраинах Новодонецкого, а рядом лежала инструкция по эксплуатации.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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