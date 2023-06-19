Российские военные поразили польского "Краба" в Херсонской области

Вооружённые силы России пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", — доложил он.

В результате украинские войска потеряли до 45 военных, три БМП, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.