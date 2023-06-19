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19 июня, 11:41

Российские военные поразили польского "Краба" в Херсонской области

Армия РФ пресекла деятельность двух украинских ДРГ в Херсонской области

Вооружённые силы России пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", — доложил он.

В результате украинские войска потеряли до 45 военных, три БМП, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Высокоточный удар нанесён по складам ВСУ с западной техникой

Высокоточный удар нанесён по складам ВСУ с западной техникой

Ранее Конашенков заявил, что ВСУ потеряли до 200 человек на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Российские военные также уничтожили три танка, десять БМП, 14 ББМ, а также автомобили и гаубицы.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Inna Varenytsia

Светлана Оперук
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