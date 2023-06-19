Высокоточный удар нанесён по складам ВСУ с западной техникой
Конашенков: Высокоточным ударом уничтожены места хранения западной техники ВСУ
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам военной техники иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства", — сказал он в ходе брифинга.
Как подчеркнул Конашенков, цель удара была достигнута, все объекты удалось уничтожить.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в районе посёлка Новодонецкое отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота из 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев. Во время боёв российские бойцы подбили бронетехнику образца НАТО, в том числе французский танк АМХ-10.
VК / Минобороны России