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Опубликовано 19 июня 2023, 11:21

Украинский воздушный флот лишился ещё одного вертолёта в Запорожье

Конашенков: Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны лишили украинскую армию ещё одного вертолёта Ми-8. Об этом доложил на брифинге в понедельник, 19 июня, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехова Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", проинформировал он.

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Ранее Минобороны показало, как российский вертолёт Ка-52 уничтожил ракетами "Вихрь" двигавшуюся на большой скорости украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.

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Марина Калегина
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