Украинский воздушный флот лишился ещё одного вертолёта в Запорожье
Конашенков: Российская ПВО сбила украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области
Российские средства противовоздушной обороны лишили украинскую армию ещё одного вертолёта Ми-8. Об этом доложил на брифинге в понедельник, 19 июня, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехова Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.
Ранее Минобороны показало, как российский вертолёт Ка-52 уничтожил ракетами "Вихрь" двигавшуюся на большой скорости украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.
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