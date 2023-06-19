В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего подразделения ВСУ
19FortyFive: Российский вертолёт Ка-52 зарекомендовал себя "суперхищником"
Вертолёт Ка-52. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Российский вертолёт Ка-52 ("Аллигатор") успешно наносит удары по украинским подразделениям в ходе СВО. Обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive подчеркнул, что "Аллигатор" зарекомендовал себя как "суперхищник".
Ка-52 предназначен для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов. Вертолёт может нести на себе несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащён автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. По словам Сучиу, некоторые варианты Ка-52 оснащены установленной в носовой части инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям противника.
"Российские лётчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остаётся "настоящим хищником", которого следует опасаться на поле боя", — указал обозреватель.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы вертолёта Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. После вскрытия вражеской машины экипаж ударил по ней управляемой ракетой.