Регион

Уведомления отключены

19 июня, 08:04
3018

В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего подразделения ВСУ

19FortyFive: Российский вертолёт Ка-52 зарекомендовал себя "суперхищником"

<p>Вертолёт Ка-52. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Вертолёт Ка-52. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Российский вертолёт Ка-52 ("Аллигатор") успешно наносит удары по украинским подразделениям в ходе СВО. Обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive подчеркнул, что "Аллигатор" зарекомендовал себя как "суперхищник".

Ка-52 предназначен для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов. Вертолёт может нести на себе несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащён автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. По словам Сучиу, некоторые варианты Ка-52 оснащены установленной в носовой части инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям противника.

МО показало, как российский "Аллигатор" уничтожил ракетами "Вихрь" технику ВСУ в движении

МО показало, как российский "Аллигатор" уничтожил ракетами "Вихрь" технику ВСУ в движении

"Российские лётчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остаётся "настоящим хищником", которого следует опасаться на поле боя", — указал обозреватель.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы вертолёта Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. После вскрытия вражеской машины экипаж ударил по ней управляемой ракетой.

В США назвали главное преимущество "Арматы" над "Абрамсом"

В США назвали главное преимущество "Арматы" над "Абрамсом"

Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров