Российский Ка-52 разнёс украинскую бронемашину на Запорожском направлении
Минобороны показало видео уничтожения экипажем Ка-52 бронетехники ВСУ
Министерство обороны России опубликовало кадры работы российского вертолёта Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. После вскрытия вражеской машины экипаж ударил по ней управляемой ракетой.
Уничтожение бронетехники ВСУ экипажем российского Ка-52. Видео © Минобороны России
"Нормально. Прямо в кабину", — сказал один из лётчиков.
В результате удара цель была уничтожена, добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. По ним точечно отработали гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Минобороны России