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Опубликовано 14 июня 2023, 07:02
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Российский Ка-52 разнёс украинскую бронемашину на Запорожском направлении

Минобороны показало видео уничтожения экипажем Ка-52 бронетехники ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы российского вертолёта Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. После вскрытия вражеской машины экипаж ударил по ней управляемой ракетой.

Уничтожение бронетехники ВСУ экипажем российского Ка-52. Видео © Минобороны России

"Нормально. Прямо в кабину", сказал один из лётчиков.

В результате удара цель была уничтожена, добавили в ведомстве.

МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО
МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. По ним точечно отработали гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

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Минобороны России

Матвей Константинов
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