Министерство обороны России опубликовало кадры работы российского вертолёта Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. После вскрытия вражеской машины экипаж ударил по ней управляемой ракетой.

Уничтожение бронетехники ВСУ экипажем российского Ка-52. Видео © Минобороны России

"Нормально. Прямо в кабину", — сказал один из лётчиков.

В результате удара цель была уничтожена, добавили в ведомстве.