Регион

Уведомления отключены

14 июня, 07:02

"Прямо в кабину": Российский Ка-52 разнёс украинскую бронемашину на Запорожском направлении

Минобороны показало видео уничтожения экипажем Ка-52 бронетехники ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы российского вертолёта Ка-52 по украинской бронетехнике на Запорожском направлении. После вскрытия вражеской машины экипаж ударил по ней управляемой ракетой.

Уничтожение бронетехники ВСУ экипажем российского Ка-52. Видео © Минобороны России

"Нормально. Прямо в кабину", сказал один из лётчиков.

В результате удара цель была уничтожена, добавили в ведомстве.

"Вот он, нахваленный Leopard": МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

"Вот он, нахваленный Leopard": МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. По ним точечно отработали гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Обложка ©

Минобороны России

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров