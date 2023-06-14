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14 июня, 02:20

Минобороны показало уничтожение позиций, с которых ВСУ атаковали Белгородскую область

МО РФ заявило об уничтожении позиций, с которых ВСУ атаковали Белгородскую область

Российские военные уничтожили позиции, с который Вооружённые силы Украины вели обстрел Белгородской области. Видео работы бойцов ВС РФ опубликовало оборонное ведомство.

Российские военные уничтожили позиции, с который Вооружённые силы Украины вели обстрел Белгородской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

Позиции были поражены точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30, которые нанесли артиллерийские подразделения Западного военного округа. По словам бойца ВС РФ, ликвидированные опорные пункты находились вдоль российской границы. Именно оттуда украинская армия обстреливала Белгородскую область и вела разведку территории.

Как рассказали в Минобороны, из данных орудий также уничтожают артиллерийские орудия, миномёты, и скопления живой силы противника.

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 200 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 200 снарядов

Ранее Минобороны показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО, в числе которых был и немецкий танк Leopard. Кадры были сняты бойцами ВС РФ на Запорожском направлении.

Обложка ©

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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