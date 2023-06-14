Минобороны показало уничтожение позиций, с которых ВСУ атаковали Белгородскую область

Российские военные уничтожили позиции, с который Вооружённые силы Украины вели обстрел Белгородской области. Видео работы бойцов ВС РФ опубликовало оборонное ведомство.

Российские военные уничтожили позиции, с который Вооружённые силы Украины вели обстрел Белгородской области. Видео © t.me / Минобороны РФ

Позиции были поражены точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30, которые нанесли артиллерийские подразделения Западного военного округа. По словам бойца ВС РФ, ликвидированные опорные пункты находились вдоль российской границы. Именно оттуда украинская армия обстреливала Белгородскую область и вела разведку территории.

Как рассказали в Минобороны, из данных орудий также уничтожают артиллерийские орудия, миномёты и скопления живой силы противника.