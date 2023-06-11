Регион

Уведомления отключены

11 июня, 11:30

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 200 снарядов

Гладков: ВСУ выпустили за сутки свыше 170 снарядов по Белгородской области

Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 170 снарядов по Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском горокруге из миномёта и гранатомёта обстреляно село Сподарюшино — зафиксирован 41 прилёт. По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущено 10 снарядов", — написал он.

Также ВСУ сделали 29 гранатомётных выстрелов по территории рядом с селом Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, но оказались повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного домовладения, а также линия электропередачи. По селу Журавлёвка также выпущено 16 миномётных и 15 артиллерийских снарядов, а ещё было три прилёта по Нехотеевка. Разрушений нет.

В результате работы системы ПВО в посёлке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домах. Окраина хутора Старый в Волоконовском районе обстреляна 18 миномётными снарядами, разрушений нет. По Шебекинскому городскому округу выпущено 12 артиллерийских и 34 миномётных снарядов, зафиксировано семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. О пострадавших не сообщается. В Шебекине обстрел производился по окраинам города.

"Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. По посёлку Новая Таволжанка выпущено девять миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Муром зафиксировано 11 прилётов — били из миномёта. Никто не пострадал, разрушений нет", — добавил Гладков.

Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Петровского района

Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Петровского района

Накануне Гладков сообщил, что почти 19 тысяч жителей Белгородской области получили по 10 000 рублей. Он также ответил на волнующие граждан вопросы по теме выплат.

Обложка ©

Telegram / vvgladkov

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров