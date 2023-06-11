ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 200 снарядов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 170 снарядов по Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском горокруге из миномёта и гранатомёта обстреляно село Сподарюшино — зафиксирован 41 прилёт. По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущено 10 снарядов", — написал он.

Также ВСУ сделали 29 гранатомётных выстрелов по территории рядом с селом Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, но оказались повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного домовладения, а также линия электропередачи. По селу Журавлёвка также выпущено 16 миномётных и 15 артиллерийских снарядов, а ещё было три прилёта по Нехотеевка. Разрушений нет.

В результате работы системы ПВО в посёлке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домах. Окраина хутора Старый в Волоконовском районе обстреляна 18 миномётными снарядами, разрушений нет. По Шебекинскому городскому округу выпущено 12 артиллерийских и 34 миномётных снарядов, зафиксировано семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. О пострадавших не сообщается. В Шебекине обстрел производился по окраинам города.

"Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. По посёлку Новая Таволжанка выпущено девять миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Муром зафиксировано 11 прилётов — били из миномёта. Никто не пострадал, разрушений нет", — добавил Гладков.