Эвакуированные жители Белгородской области начали получать единовременные выплаты

Власти Белгородской области выплатили по десять тысяч рублей почти 19 тысячам жителей приграничных районов региона, которые были вынуждены покинуть свои дома на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона доложил о неспокойной обстановке председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, в результате чего было принято решение оказать материальную помощь местным жителям — две единоразовые выплаты в размере десяти и 50 тысяч рублей. Так, на первую сумму могут рассчитывать жители 15 населённых пунктов, где был введён режим ЧС, а также пяти сёл Грайворонского городского округа, Шебекина и 18 населённых пунктов Шебекинского городского округа. Вторая выплата предусматривается в случае частичной утраты имущества первой необходимости.

"На сегодняшнее утро уже почти 19 тысяч человек получили единоразовые выплаты в десять тысяч рублей. Ещё раз хотел обратиться к тем, кто ждёт, что это будет одномоментно, — к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу", — уточнил Гладков в своём телеграм-канале.

Глава Белгородской области добавил, что получает множество вопросов по теме выплат. Всех жителей он попросил обращаться в администрации районов и социальную защиту, уточнив, что власти постараются как можно быстрее произвести выплаты тем, кто особенно в них нуждается.