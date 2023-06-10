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10 июня, 12:08

Кириенко приехал в Шебекино и пообщался с оставшимися в городе жителями

Гладков сообщил, что в Белгородскую область с рабочим визитом приехал Кириенко

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко приехал с рабочим визитом в Белгородскую область. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кириенко вместе с Гладковым посетил населённые пункты Шебекинского округа и пообщался с местными жителями, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое. В Шебекине до сих пор остаются 2703 человека.

Визит Кириенко в Белгородскую область. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

В сообщении губернатора сказано, что пока не удаётся определить точное количество разрушенных домовладений и автомобилей. Накануне горело здание торгового центра — в него при обстреле прилетел прямым попаданием снаряд. Гладков добавил, что восстановительные работы в Шебекине начнутся сразу, как только позволит оперативная обстановка.

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8 июня стало известно о том, что Сергей Кириенко прибыл в зону затопления в Херсонской области. В ходе визита он посетил пункт временного размещения эвакуированных граждан.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Юрий Лысенко
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