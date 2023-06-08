Кириенко прибыл в зону затопления в Херсонской области

Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко прибыл в зону ЧС в Херсонской области. Он посетил пункт временного размещения для граждан, эвакуированных из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в телеграм-канале.

"Пункты временного размещения в Скадовске, Железном Порту продолжают заполняться людьми, которых эвакуируют из зоны затопления. Вопросов у них возникает много — от бытовых до юридических. Первый заместитель [руководителя] Администрации Президента Сергей Кириенко прибыл в один из пэвээров, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется", — написал депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко прибыл в зону ЧС в Херсонской области. Видео © Телеграм-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко

По его словам, Кириенко поручил с этого дня открыть в ПВР точки приёма граждан по всем вопросам.