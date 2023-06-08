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7 июня, 22:20

Скорость течения Днепра за два дня выросла в 10 раз

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выросла в десять раз. Об этом сообщил глава Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

Он рассказал, что в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют последствия стихии: с ней борется 428 человек и 188 единиц техники. В Новой Каховке вода постепенно уходит, а весь пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Осложняет устранение последствий аварии то, что скорость течения Днепра за последние два дня увеличилась в десять раз, пояснил Алексеенко.

Сотрудники ООН прибыли в Херсон для оценки ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Сотрудники ООН прибыли в Херсон для оценки ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Ранее Лайф писал о том, что в результате ударов Вооружённых сил Украины оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.

Обложка ©

t.me / Андрей Алексеенко

Оксана Попова
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