Скорость течения Днепра за два дня выросла в 10 раз

Скорость течения Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выросла в десять раз. Об этом сообщил глава Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

Он рассказал, что в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют последствия стихии: с ней борется 428 человек и 188 единиц техники. В Новой Каховке вода постепенно уходит, а весь пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Осложняет устранение последствий аварии то, что скорость течения Днепра за последние два дня увеличилась в десять раз, пояснил Алексеенко.