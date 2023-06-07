Семь человек пропали без вести из-за разрушения плотины Каховской ГЭС
Не менее семи человек пропали без вести в Новой Каховке после разрушения ГЭС
В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции как минимум семь человек пропало без вести. Об этом ТАСС рассказал мэр города Владимир Леонтьев.
"Семь человек, о которых мы знаем точно", — сообщил Леонтьев.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации.
ТАСС / Алексей Коновалов