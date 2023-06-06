Новую Каховку затопило после прорыва ГЭС
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о затоплении города из-за разрушений на ГЭС
Город Новая Каховка в Херсонской области затоплен после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал мэр населённого пункта Владимир Леонтьев.
Затопленная Новая Каховка. Видео © t.me / RVvoenkor
"Город затоплен", — сказал он.
По словам мэра, максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС может достичь 12,5 метра. В данный момент вода поднялась до 10-11 метров.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствий ударов по станции. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". Сейчас вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют. При этом украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку.
t.me / RVvoenkor