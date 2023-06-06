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6 июня, 09:46
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Новую Каховку затопило после прорыва ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о затоплении города из-за разрушений на ГЭС

Город Новая Каховка в Херсонской области затоплен после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал мэр населённого пункта Владимир Леонтьев.

Затопленная Новая Каховка. Видео © t.me / RVvoenkor

"Город затоплен", — сказал он.

По словам мэра, максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС может достичь 12,5 метра. В данный момент вода поднялась до 10-11 метров.

Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС

Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствий ударов по станции. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". Сейчас вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют. При этом украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку.

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Очевидцы сообщают, что Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду

Обложка ©

t.me / RVvoenkor

Иван Косицын
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