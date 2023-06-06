Регион

Уведомления отключены

6 июня, 03:34

Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг сообщения о подрыве дамбы Каховской ГЭС

В Новой Каховке в эти минуты наблюдается спокойная обстановка после появления в Сети сообщений о подрыве Каховской ГЭС. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Всё тихо и спокойно, вообще ничего нет", — подчеркнул Леонтьев.

Сегодня ночью в Сети стали появляться сообщения об ударе ВСУ по Каховской ГЭС, в результате которого началось каскадное обрушение. В комментариях журналистам Леонтьев назвал эти новости "бредом" и заверил, что в городе "всё нормально".

Уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно снижаться

Уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно снижаться

Ранее Лайф рассказывал, что на случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС. Как сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, в настоящий момент "превентивно" эту проблему пытаются решить местная администрация, военные и специалисты станции.

Обложка ©

Wikipedia / Дмитрий Липунов

Оксана Попова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров