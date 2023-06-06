Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

В Новой Каховке в эти минуты наблюдается спокойная обстановка после появления в Сети сообщений о подрыве Каховской ГЭС. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Всё тихо и спокойно, вообще ничего нет", — подчеркнул Леонтьев.

Сегодня ночью в Сети стали появляться сообщения об ударе ВСУ по Каховской ГЭС, в результате которого началось каскадное обрушение. В комментариях журналистам Леонтьев назвал эти новости "бредом" и заверил, что в городе "всё нормально".