На случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС
"Росэнергоатом": Решение по защите ЗАЭС в случае прорыва дамбы будет найдено
Решение по предотвращению опасности для Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища будет найдено, заявил в эфире "Радио России" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, вода может подтопить Водяное, Знаменку и частично Благовещенку.
Причём до самой ЗАЭС, отметил он, вода может дойти со стороны Водяного и необходимых для её охлаждения брызгальных бассейнов. В настоящий момент "превентивно" эту проблему пытаются решить местная администрация, военные и специалисты станции.
"У нас есть высокая степень уверенности в том, что нам удастся превентивно купировать последствия такого рода развития негативного сценария... Решение будет найдено, всё, что необходимо для защиты жизни и здоровья людей, будет предпринято", — заверил он.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки. По его словам, в случае прорыва дамбы в зоне подтопления окажутся десятки тысяч человек.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY