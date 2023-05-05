На случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС

Решение по предотвращению опасности для Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища будет найдено, заявил в эфире "Радио России" советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, вода может подтопить Водяное, Знаменку и частично Благовещенку.

Причём до самой ЗАЭС, отметил он, вода может дойти со стороны Водяного и необходимых для её охлаждения брызгальных бассейнов. В настоящий момент "превентивно" эту проблему пытаются решить местная администрация, военные и специалисты станции.

"У нас есть высокая степень уверенности в том, что нам удастся превентивно купировать последствия такого рода развития негативного сценария... Решение будет найдено, всё, что необходимо для защиты жизни и здоровья людей, будет предпринято", — заверил он.