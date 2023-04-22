Рогов: ВС России нейтрализовали более 70 украинских дронов в районе ЗАЭС
Российские военнослужащие успели нейтрализовать уже более 70 украинских беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, для этого используются специальные "дронобойки".
"По поводу дронов: и дроны-камикадзе, и дроны со "сбросами" (сбрасываемыми снарядами — Прим. Лайфа.) летят постоянно. <…> Мы постоянно туда завозим "дронобойки", как говорят в народе, — антидроновые ружья, которые "посадили" уже за 70 дронов, которые сбили, посадили, отклонили от курса", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Владимир Рогов сообщал о применении ВСУ химического оружия в районе Запорожской атомной электростанции. По его словам, противник использовал для этого беспилотник, пострадал один российский солдат.
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