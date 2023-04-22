Рогов: ВС России нейтрализовали более 70 украинских дронов в районе ЗАЭС

Российские военнослужащие успели нейтрализовать уже более 70 украинских беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, для этого используются специальные "дронобойки".

"По поводу дронов: и дроны-камикадзе, и дроны со "сбросами" (сбрасываемыми снарядами — Прим. Лайфа.) летят постоянно. <…> Мы постоянно туда завозим "дронобойки", как говорят в народе, — антидроновые ружья, которые "посадили" уже за 70 дронов, которые сбили, посадили, отклонили от курса", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".