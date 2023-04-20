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Регион
Опубликовано 20 апреля 2023, 05:21
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Рогов предупредил о нескольких сценариях ВСУ по форсированию Днепра

Рогов: ВСУ могут начать форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара

Вооружённые силы Украины могут начать форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар. Такое заявление сделал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области", — заявил Рогов.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в первую очередь ведёт пиар-войну, поэтому спокойно может "кинуть на убой" военных в любом количестве при условии, если получит от западных стран вознаграждение. Рогов назвал попытку ВСУ форсировать Днепр самоубийством и идиотизмом, но в действиях Киева не нужно искать здравый смысл.

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Напомним, утром 19 апреля ВСУ начали массированный обстрел Новой Каховки. Один из снарядов попал в пожарную часть. В результате обстрела погиб один человек и ещё двое пострадали. Также прорвало две трубы газоснабжения и зафиксировано очаговое отключение электроснабжения.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Евгения Колесникова
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