Вооружённые силы Украины могут начать форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар. Такое заявление сделал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области", — заявил Рогов.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в первую очередь ведёт пиар-войну, поэтому спокойно может "кинуть на убой" военных в любом количестве при условии, если получит от западных стран вознаграждение. Рогов назвал попытку ВСУ форсировать Днепр самоубийством и идиотизмом, но в действиях Киева не нужно искать здравый смысл.