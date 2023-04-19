КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 04:33

ВСУ утром начали массированный обстрел Новой Каховки

Вооружённые силы Украины этим утром начали массированный обстрел города Новая Каховка в Херсонской области. Один из снарядов попал в пожарную часть. Об этом сообщает администрация городского округа.

"Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", говорится в Telegram-канале местных властей.

Также в результате обстрела зафиксированы обрывы высоковольтных линий. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

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Как сообщал Лайф, также этим утром Вооружённые силы Украины нанесли удар по Донецку. Из ракетной системы залпового огня было выпущено десять снарядов.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Андрей Григорьев
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