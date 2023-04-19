ВСУ утром начали массированный обстрел Новой Каховки

Вооружённые силы Украины этим утром начали массированный обстрел города Новая Каховка в Херсонской области. Один из снарядов попал в пожарную часть. Об этом сообщает администрация городского округа.

"Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", — говорится в Telegram-канале местных властей.

Также в результате обстрела зафиксированы обрывы высоковольтных линий. Жителей города просят оставаться в укрытиях.