Российские силы нейтрализуют "сволочей" из ВСУ за пасхальный удар по району храма в ДНР

Украинские военные продолжили обстрел Донецка наутро на Пасху. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По Куйбышевскому району города и близлежащему селу Тоненькое выпущено три снаряда натовского калибра 155 миллиметров сначала в 07:00 (время совпадает с московским), затем в 09:35. Около 08:00 украинские войска нанесли удар по селу Максимильяновка и Петровскому району Донецка — зафиксирован прилёт пяти снарядов калибром 152 миллиметра. В результате обстрелов в пасхальную ночь повреждены больница и два детсада.

"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — Прим. Лайфа) городов республики: город Донецк, Ворошиловский район: городская больница № 4 города Донецка по улице Челюскинцев; МБДОУ "Ясли-сад № 13 города Донецка" по улице Челюскинцев; МБДОУ "Ясли-сад № 294 города Донецка" по улице 50 лет СССР", — уточняется в телеграм-канале СЦКК.

Один детсад после попадания снаряда загорелся. Также разрушения от попадания осколков зафиксированы у здания аптеки, ближайших магазинов и крытого рынка, добавил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что за праздничную ночь основной удар пришёлся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. Сейчас известно об одном погибшем и шестерых пострадавших.

"Противник целенаправленно нанёс удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди! Наши боевые расчёты уже работают по нейтрализации сволочей. Тем не менее угроза ещё остаётся, будьте аккуратнее", — написал Пушилин в телеграм-канале.